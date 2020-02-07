61 مصابا بكورونا على متن سفينة محجوزة في مياه اليابان

تضاعف عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الجديد على متن السفينة السياحية " دياموند برينسيس"، الخاضعة للحجر الصحي في مياه اليابان إلى 3 أضعاف، ليصل إلى 61 شخصا.

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وأعلن وزير الصحة الياباني، كاتسونوبو كاتو، يوم الأربعاء، عن فرض حجر صحي على السفينة السياحية المتوقفة في ميناء يوكوهاما،.

وأجريت فحوص لقرابة 300 شخص من أصل 3700 راكب على متن " دياموند برينسيس"، وثمة مخاوف من ارتفاع عدد المصابين.

وبدأت الفحوص بعد اكتشاف إصابة رجل في الثمانين من العمر، من هونغ كونغ، كان على متن السفينة الشهر الماضي.

وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون في اليابان، لا توجد أي حالات حرجة بين المصابين، الذين يتجاوز سن الواحد منهم الخمسين عاما.

المصدر: وكالات