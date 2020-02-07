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ترامب واثق في قدرة الصين على التصدي لفيروس "كورونا"

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ترامب واثق في قدرة الصين على التصدي لفيروس
Reuters Jonathan Ernst
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنظيره الصيني، شي جين بينغ، عن ثقته في قدرة بكين وقوتها في التصدي لانتشار فيروس "كورونا" الجديد.

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وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاد ديري، إن الرئيسين اتفقا خلال مكالمة هاتفية على ضرورة مواصلة التعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى تأكيدهما على الالتزام بتنفيذ الاتفاق الأول من الصفقة التجارية بين البلدين.

بدوره أكد الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي، أن فيروس "كورونا" لن يؤثر على التنمية الاقتصادية للصين على المدى الطويل.

المصدر: وكالات

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