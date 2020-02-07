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ترامب يرد على بيلوسي بمقطع فيديو

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ترامب يرد على بيلوسي بمقطع فيديو
AFP
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نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على حسابه في "تويتر" مقطع فيديو سخر فيه من رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي.

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يأتي ذلك في خضم توتر العلاقات بين الاثنين، وخاصة بعد أن امتنع ترامب عن مصافحة بيلوسي، أثناء إلقائه خطابه الثالث في الكونغرس حول الوضع في البلاد، وردت الأخيرة بتمزيق نسخة من الخطاب ورميها جانبا بطريقة استعراضية، ووصفت خطابه لاحقا بـ"الهراء".

 ويستعرض مقطع  الفيديو الذي الذي نشره ترامب وحمل عنوان "قصص أمريكية نابضة بالحياة مُزقت إربا من قبل نانسي بيلوسي"، يستعرض لقطات مختارة مؤثرة أثناء إلقاء ترامب لكلمته في الكونغرس مع فواصل تظهر فيها بيلوسي وهي تمزق الأوراق التي حملت خطاب الرئيس.

المصدر: تويتر

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