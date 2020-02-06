نتنياهو مخاطبا الرئيس الفلسطيني: عمليات الطعن والدهس والتحريض لن تجدي لكم نفعا

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قائلا إن "عمليات الطعن والدهس والتحريض لن تجدي لكم نفعا".

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وأضاف نتنياهو خلال جولة ميدانية قام بها في منطقة غوش عتصيون، جنوب القدس، قائلا: "يا أبو مازن، عمليات الطعن والدهس والقنص والتحريض لن تجدي لكم نفعا. سنفعل كل ما يلزم من أجل الدفاع عن أمننا وتحديد حدودنا وضمان مستقبلنا. سنقوم بذلك معك أو بدونك".

وزار نتنياهو قبل ذلك، الجنود الذين أصيبوا بعملية الدهس في مستشفى هداسا عين كارم في القدس.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان، مساء الخميس، اعتقال منفذ عملية الدهس في القدس فجر اليوم، التي أدت إلى جرح 12 جنديا من لواء "جولاني".

المصدر: RT