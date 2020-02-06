"كورونا" يرمي بثقله على البرلمان الصيني

قالت مصادر مطلعة إن الصين تدرس خيار تأجيل الاجتماع السنوي للبرلمان، أكبر هيئة تشريعية لها، بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

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وأوضح مسؤول صيني حكومي كبير اليوم الخميس أنه "لا يزال التركيز منصبا على اتخاذ خطوات نحو عقد الاجتماع في الموعد المحدد، لكننا نناقش مجموعة من الخيارات حيث من غير المرجح احتواء أزمة كورونا بحلول مارس، نظرا لحساسية المسألة".

وأضاف: "التأجيل هو أحد تلك الخيارات".

ويجتمع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الذي يتكون من حوالي 3000 مندوب، عادة في جلسة تستمر 10 أيام على الأقل في بكين، تبدأ في 5 مارس، لإصدار التشريعات والكشف عن الأهداف الاقتصادية الرئيسية لهذا العام.

المصدر: رويترز