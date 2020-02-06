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روبوتات في شوارع الصين لقياس حرارة المارة ورصد من لا يرتدي قناعا للوجه (فيديو)

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روبوتات في شوارع الصين لقياس حرارة المارة ورصد من لا يرتدي قناعا للوجه (فيديو)
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نشرت الصين مجموعة من الروبوتات التي تعمل بتقنية "5G" لقياس درجة حرارة جسم المارة في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة 493 شخصا على الأقل.

وتتحكم الشرطة في الروبوتات عن بعد، وتقوم بتشغيل مقطع صوت مسجل مسبقا يذكر السكان "بارتداء قناع وجه أثناء الخروج، وغسل اليدين بشكل متكرر، وتجنب التجمع، والتطوع لقياس درجة حرارة الجسم".

كما تخبر الروبوتات الشرطة في حال رصدت شخصا لا يرتدي قناعا، وهو إجراء وقائي إلزامي، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية.

وتم رصد هذه الأجهزة التي تعمل بنظام "أندرويد" في المطارات ومراكز التسوق في مدن قوانغتشو وشنغهاي وشيان وجوييانغ. وتعد مقاطعة هوانغبو في قوانغتشو أول منطقة في الصين تستخدم الروبوتات التي تقوم بدوريات.

وقالت حكومة مقاطعة هوانغبو إن التكنولوجيا الجديدة يمكن أن تساعد في منع انتشار الفيروس، مشيرة إلى أن كل روبوت مزود بخمس كاميرات عالية الدقة وبمقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء.

المصدر: ديلي ميل

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