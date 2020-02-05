مقتل شخص وإصابة 157 بتحطم طائرة ركاب باسطنبول (فيديو)

أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، مقتل شخص وإصابة 157 آخرين جراء تحطم طائرة ركاب في مطار "صبيحة غوكشن" باسطنبول، خرجت عن مسارها عقب هبوطها حيث انشطرت إلى نصفين.

وأضاف قوجه أن الراكب الضحية هو مواطن تركي.

وسبق أن أعلن وزير المواصلات التركي، أن الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية، مشيرا إلى أن الطائرة كانت تقل 177 شخصا.

#عاجل | وزير الصحة التركي: وفاة شخص ونقل 157 مصابا إلى المشافي جراء تحطم طائرة الركاب أثناء هبوطها العنيف في مطار "صبيحة غوكشن" — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 5, 2020

وذكرت قناة "TRT" التركية، أن الطائرة تتبع لشركة طيران "بيغاسوس" التركية، وخرجت عن مسارها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأفاد مراسلنا في أنقرة، بأن سيارات الإسعاف هرعت إلى المطار بعد اندلاع حريق في الطائرة التي حطّت من مدينة إزمير.

[now] Pegasus Airlines plane crash lands in Istanbul airport, splits into 3 pieces and blasts into flames @flymepegasuspic.twitter.com/XgV40ueNfRhttps://t.co/0Y8byrbkCz — Fuat Kırcaali (@FuatKircaali) February 5, 2020

المصدر: RT + وكالات