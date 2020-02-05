"سو-35" تخطف الأنظار في سوريا

اعتبرت مجلة The National Interest، أن مقاتلة الجيل الرابع من طراز "سو-35" الروسية، أثبتت فعاليتها ونجاحها بشكل أكبر مما كان يتوقعه الجيش الروسي.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن "سو-35" تمكنت حتى الآن من حجب الأضواء عن مقاتلة الجيل الخامس الواعدة "سو-57".

وأضافت أنه تم في البداية تصميم "سو-35"، كنموذج انتقالي مرحلي، لتضمن قدرة قوات الجوية الفضائية الروسية خلال العقد الأول من القرن الحالي، وذلك حتى إطلاق الإنتاج التجاري لمقاتلات "سو-57".

ولكن "سو-35" أثبتت كفاءتها العالية وبراعتها وقدرتها على تنفيذ الوظائف المتعددة وساعدها في ذلك، العمليات التي تنفذها القوات الجوية الروسية في سوريا.

وذكّرت المجلة، بأن مقاتلات "سو-35"، وصلت إلى قاعدة حميميم الروسية في سوريا عام 2016، ومنذ ذلك الوقت، شاركت في العمليات ضد الجماعات المسلحة وإرهابيي داعش.

وقالت المجلة: "منذ الأيام الأولى للنزاع وحتى عام 2019، سمح الوضع في سوريا باستخدام أراضيها كقاعدة لاختبار وتدريب جيل جديد من القوات الروسية".

وترى المجلة، أن الجيش الروسي على الأرجح يفكر في استخدام "سو-57" الواعدة كاستثمار طويل الأمد، على أمل أن توفر له في العقود القادمة التفوق في العالم ولكن حتى تحل تلك اللحظة، يبقى المنفذ الأساسي لهذا الدور مقاتلات "سو-35".

المصدر: لينتا رو