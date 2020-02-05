إيران تجلي طلابها الجامعيين من "ووهان" الصينية بسبب "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، إجلاء عشرات الطلبة الإيرانيين من مدينة "ووهان" الصينية، ووضعهم في الحجر الصحي في العاصمة طهران، لحين التأكد من سلامة وضعهم الصحي.

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وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن عملية الإجلاء تمت عبر خطوط شركة "ماهان" الإيرانية، وضمت 56 إيرانيا و59 عراقيا و24 سوريا ولبنانيا واحدا.

من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي: "نشكر الباري تعالى بأن الطلبة الجامعيين الإيرانيين الأعزاء هم الآن في طريق العودة إلى البلاد في صحة وسلام، وذلك في ظل الجهود المستمرة المبذولة من قبل وزارة الخارجية وسفارتنا في بكين".

خدا را شاکریم که با تلاش مستمر همکاران ما در پکن و تهران، دانشجویان و هموطنان عزیز مقیم ووهان چین دقایقی پیش در سلامت کامل به سوی میهن پرواز کردند. از همکاری و هماهنگی نزدیک همه سازمانها و نهادها بویژه وزارت بهداشت و هواپیمایی ماهان و نیز دولت چین تشکر و قدردانی می کنیم. pic.twitter.com/FdWaVAMkle — S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) February 4, 2020

ووجه موسوي، "الشكر والتقدير لجميع المؤسسات وخاصة وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي وشركة "ماهان" للطيران وطاقم الرحلة الخاصة لتعاونهم الوثيق في هذا الأمر".

ويأتي إجلاء الطلبة الجامعيين الإيرانيين من مدينة "ووهان" الصينية إلى البلاد، إثر تفشي فيروس "كورونا"، الذي أودى بحياة ما يقارب 500 شخص، وإصابة آلاف آخرين في الصين ودول أخرى.

المصدر: RT