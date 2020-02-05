مصرع 4 أشخاص في انهيار ثلجي شرقي تركيا (صورة)

لقي 4 أشخاص مصرعهم جراء انهيار ثلجي أتى على حافلة صغيرة، أمس الثلاثاء، في منطقة باهجة صراي، بولاية وان شرقي تركيا.

وقال محافظ ولاية وان، محمد أمين بيلمز، إن فرق البحث والإنقاذ تواصل عملها في المنطقة، إثر حادث الانهيار الثلجي.

Avalanche kills four in eastern Turkey, five others hospitalized https://t.co/s9D7b5JMiMpic.twitter.com/O241Al7T11 — Post of Asia (@post_asia) February 4, 2020

ولفت إلى أن الفرق وصلت إلى الحافلة التي غمرتها الثلوج، حيث جرى إنقاذ 5 أشخاص وانتشال جثث 4.

المصدر: الأناضول