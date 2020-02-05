ترامب يعلن نجاح استراتيجيته في الحرب التجارية مع الصين

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن استراتيجية بلاده نجحت في النزاع التجاري مع الصين، وأنه بفضل ذلك تم التوقيع على الصفقة التجارية مع بكين.

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وقال في خطابه عن حال الاتحاد أمام الكونغرس اليوم "لقد نجحت استراتيجيتنا. قبل بضعة أيام، وقعنا اتفاقية جديدة مع الصين تحمي عمالنا، وتحمي ملكيتنا الفكرية، وتجلب مليارات الدولارات لخزانتنا، وتفتح أسواقا جديدة ضخمة للمنتجات المصنعة والمطورة هنا في الولايات المتحدة".

ووقعت الولايات المتحدة والصين في منتصف يناير حزمة أولى من الوثائق بموجب الاتفاقية التجارية. ووافقت بموجبها بكين على زيادة مشتريات عدد من السلع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار في العامين المقبلين.

وتتوقع الولايات المتحدة أن تتمكن من إحداث خلل في حجم التجارة مع الصين، التي بلغ مجموعها مئات المليارات من الدولارات. بالإضافة إلى ذلك، وعدت الصين بزيادة حماية الحقوق الفكرية وتوسيع فرص الوصول إلى أسواقها.

المصدر: "نوفوستي"