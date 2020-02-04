 
مباشر

اتهام زوجة رئيس وزراء ليسوتو بقتل زوجته السابقة

أخبار العالم

اتهام زوجة رئيس وزراء ليسوتو بقتل زوجته السابقة
Reuters Siphiwe Sibeko
رئيس وزراء ليسوتو توماس ثاباني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n7l5

ذكرت هيئة الإذاعة في جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء، أن شرطة ليسوتو وجهت اتهاما لزوجة رئيس الوزراء توماس ثاباني بقتل ضرّتها.

وأصدرت الشرطة الشهر الماضي مذكرة اعتقال بحق مايسياه زوجة ثاباني بعدما تخلفت عن استجوابها في ما يتصل بجريمة قتل ليبوليلو زوجة ثاباني الأولى، والتي انفصلت عنه في يونيو 2017.

ووفقا لتقارير إعلامية من جنوب إفريقيا، فقد "سلمت مايسياه نفسها للسلطات الثلاثاء".

وقتلت ليبوليلو بالرصاص قبل أيام من تنصيب ثاباني رئيسا لحكومة المملكة، وكان الزوجان يقومان بإجراءات الطلاق عندما وقعت جريمة القتل، فيما تزوج ثاباني ومايسياه بعد شهرين من وقوع الجريمة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"ليست كورونا".. موقف طريف للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية