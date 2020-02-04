اتهام زوجة رئيس وزراء ليسوتو بقتل زوجته السابقة

ذكرت هيئة الإذاعة في جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء، أن شرطة ليسوتو وجهت اتهاما لزوجة رئيس الوزراء توماس ثاباني بقتل ضرّتها.

وأصدرت الشرطة الشهر الماضي مذكرة اعتقال بحق مايسياه زوجة ثاباني بعدما تخلفت عن استجوابها في ما يتصل بجريمة قتل ليبوليلو زوجة ثاباني الأولى، والتي انفصلت عنه في يونيو 2017.

ووفقا لتقارير إعلامية من جنوب إفريقيا، فقد "سلمت مايسياه نفسها للسلطات الثلاثاء".

وقتلت ليبوليلو بالرصاص قبل أيام من تنصيب ثاباني رئيسا لحكومة المملكة، وكان الزوجان يقومان بإجراءات الطلاق عندما وقعت جريمة القتل، فيما تزوج ثاباني ومايسياه بعد شهرين من وقوع الجريمة.

المصدر: رويترز