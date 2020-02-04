يهودي نجراني يناشد محمد بن سلمان السماح له بزيارة قبور أجداده

ناشد رجل إسرائيلي يدعى داوود بن يوسف شكر، من مواليد مدينة نجران السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، السماح له بزيارة قبور أجداده في السعودية.

وظهر داوود عبر مقطع فيديو، نشرته وزارة الخارجية الإسرائيلية في تويتر، وهو يقول إنه من مواليد نجران عام 1944، ونزح في طفولته إلى اليمن.

يهود🔯السعودية🇸🇦

يناشد داود شكر يهودي 🇮🇱 مولود #نجران كان نزح عن #السعودية إلى اليمن في طفولته، ولي العهد السعودي #محمد_بن_سلمان السماح له بالدخول إلى المملكة لزيارة قبور أجداده @guy_telaviv. pic.twitter.com/gwRansU1kE — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 4, 2020

وأكد أنه حتى سنة 1948، كان يوجد 260 يهوديا في نجران السعودية، لم يبق منهم أحياء سوى 15 شخصا هو أحدهم.

وتجدر الإشارة، إلى أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، كان قد نفى أن تكون بلاده ستسمح للإسرائيليين بزيارتها، وقال: "سياستنا ثابتة. لا علاقات لدينا مع دولة إسرائيل ولا يمكن لحاملي الجواز الإسرائيلي زيارة المملكة في الوقت الراهن".

المصدر: "تويتر إسرائيل بالعربية"+"رويترز"