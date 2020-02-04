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يهودي نجراني يناشد محمد بن سلمان السماح له بزيارة قبور أجداده

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يهودي نجراني يناشد محمد بن سلمان السماح له بزيارة قبور أجداده
IsraelArabic/twitter.com
داوود بن يوسف شكر
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ناشد رجل إسرائيلي يدعى داوود بن يوسف شكر، من مواليد مدينة نجران السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، السماح له بزيارة قبور أجداده في السعودية.

وظهر داوود عبر مقطع فيديو، نشرته وزارة الخارجية الإسرائيلية في تويتر، وهو يقول إنه من مواليد نجران عام 1944، ونزح في طفولته إلى اليمن.

وأكد أنه حتى سنة 1948، كان يوجد 260 يهوديا في نجران السعودية، لم يبق منهم أحياء سوى 15 شخصا هو أحدهم.

وتجدر الإشارة، إلى أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، كان قد نفى أن تكون بلاده ستسمح للإسرائيليين بزيارتها، وقال: "سياستنا ثابتة. لا علاقات لدينا مع دولة إسرائيل ولا يمكن لحاملي الجواز الإسرائيلي زيارة المملكة في الوقت الراهن".

المصدر: "تويتر إسرائيل بالعربية"+"رويترز"

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