 
مباشر

أردوغان يلتقي وزير الخارجية القطري

أخبار العالم

أردوغان يلتقي وزير الخارجية القطري
https://www.aa.com.tr/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n7ho

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة التركية أنقرة.

إقرأ المزيد
قطر ترحب بجهود تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في إطار الشرعية الدولية
قطر ترحب بجهود تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في إطار الشرعية الدولية

وذكرت مصادر في الرئاسة التركية، أن اللقاء جرى في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، مشيرة إلى أن اللقاء استغرق ساعتين ونصف، بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان الوزير القطري قد التقى نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو أمس الاثنين في أنقرة، واستعرض معه العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطوريها بالإضافة إلى المستجدات على الساحة الإقليمية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قبلة وفستان قصير هكذا ظهرت الناشطة السعودية فوز العتيبي !