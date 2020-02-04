أردوغان يلتقي وزير الخارجية القطري

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة التركية أنقرة.

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وذكرت مصادر في الرئاسة التركية، أن اللقاء جرى في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، مشيرة إلى أن اللقاء استغرق ساعتين ونصف، بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة التركية أنقرة.https://t.co/tmkfPAzowNpic.twitter.com/4ccF8aUXIA — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 4, 2020

وكان الوزير القطري قد التقى نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو أمس الاثنين في أنقرة، واستعرض معه العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطوريها بالإضافة إلى المستجدات على الساحة الإقليمية.

المصدر: وكالات