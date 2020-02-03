 
مباشر

إيران: لن نسلم كييف أي وثائق تفيد التحقيق في كارثة الطائرة الأوكرانية

أخبار العالم

إيران: لن نسلم كييف أي وثائق تفيد التحقيق في كارثة الطائرة الأوكرانية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n78p

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية اليوم الاثنين، وقف التعاون مع حكومة كييف في التحقيق بكارثة إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية قرب طهران الشهر الماضي.

إقرأ المزيد
زيلينسكي: لدينا تسجيل هام يثبت معرفة طهران بسبب كارثة طائرتنا فور تحطمها
زيلينسكي: لدينا تسجيل هام يثبت معرفة طهران بسبب كارثة طائرتنا فور تحطمها

وجاء هذا القرار ردا على نشر وسائل الإعلام الأوكرانية تسجيلا صوتيا مسربا لمحادثة طاقم إحدى الطائرات المحلية التابعة لشركة "آسمان" كانت تهبط بالتزامن مع إقلاع الطائرة الأوكرانية المنكوبة، أبلغ برج المراقبة بأنه شاهد إطلاق صاروخ وانفجارا.

وحمل المدير العام لدراسة الحوادث في منظمة الطيران المدني الإيرانية حسن رضايي فر، فريق الفحص الفني الأوكراني المحقق، المسؤولية عن تسليم هذا التسجيل لوسائل الإعلام، معتبرا ذلك "خطوة مثيرة للاستغراب".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد تطرق إلى هذا التسجيل، معتبرا إياه دليلا هاما على أن السلطات الإيرانية كانت تعرف منذ البداية أن الطائرة الأوكرانية أسقطت لكنها لم تعترف بذلك فورا.

المصدر: مهر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قبلة وفستان قصير هكذا ظهرت الناشطة السعودية فوز العتيبي !