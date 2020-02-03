ولادة أول طفلة معافاة من أم مصابة بكورونا في الصين

أنجبت امرأة صينية تخوض معركة شرسة مع فيروس كورونا المميت، أول طفلة سليمة وخالية من هذا الفيروس التنفسي، بعملية قيصرية في أحد المستشفيات بمدينة هاربين شمال شرق الصين.

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وبالرغم من إصابة الأم بفيروس كورونا، إلا أن المفاجأة كانت بعدم إصابة الطفلة بالفيروس بعد صدور النتائج المخبرية التي أكدت خلوها منه.

ووفق ما ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية اليوم، وضعت الأم طفلتها يوم الخميس الماضي وهي تزن نحو 3.5 كغ، وتتمتع بصحة جيدة.

وفي التفاصيل التي شكلت مفاجأة للجميع، وفق ما كشفت الصحيفة هي أن "نتائج الاختبارين اللذين أجريا للطفلة التي ولدت بعد 38 أسبوعا من الحمل، كشفا عدم إصابتها بفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 360 شخصا في الصين" حتى الآن.

المصدر:"تشاينا ديلي"