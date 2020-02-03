 
مباشر

ولادة أول طفلة معافاة من أم مصابة بكورونا في الصين

أخبار العالم

ولادة أول طفلة معافاة من أم مصابة بكورونا في الصين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n759

أنجبت امرأة صينية تخوض معركة شرسة مع فيروس كورونا المميت، أول طفلة سليمة وخالية من هذا الفيروس التنفسي، بعملية قيصرية في أحد المستشفيات بمدينة هاربين شمال شرق الصين.

إقرأ المزيد
الصين تأمر بحرق جثث ضحايا
الصين تأمر بحرق جثث ضحايا "كورونا"

وبالرغم من إصابة الأم بفيروس كورونا، إلا أن المفاجأة كانت بعدم إصابة الطفلة بالفيروس بعد صدور النتائج المخبرية التي أكدت خلوها منه.

ووفق ما ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية اليوم، وضعت الأم طفلتها يوم الخميس الماضي وهي تزن نحو 3.5 كغ، وتتمتع بصحة جيدة.

وفي التفاصيل التي شكلت مفاجأة للجميع، وفق ما كشفت الصحيفة هي أن "نتائج الاختبارين اللذين أجريا للطفلة التي ولدت بعد 38 أسبوعا من الحمل، كشفا عدم إصابتها بفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 360 شخصا في الصين" حتى الآن.

المصدر:"تشاينا ديلي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قبلة وفستان قصير هكذا ظهرت الناشطة السعودية فوز العتيبي !