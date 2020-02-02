تركيا تمنح أوكرانيا مساعدات عسكرية بـ50 مليون دولار

أعلن سفير أوكرانيا لدى أنقرة، أن تركيا ستقدم لبلاده مساعدات عسكرية بقيمة 50 مليون دولار.

وأضاف أنه سيتم التوقيع على اتفاقية لذلك، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى كييف.

وقال: "خلال هذه الزيارة، سيتم توقيع اتفاقية يقدم بموجبها الجانب التركي مساعدة مالية بقيمة 200 مليون ليرة تركية (حوالي 50 مليون دولار أمريكي) ستستخدم لتلبية احتياجات الجيش الأوكراني، وخاصة شراء الأسلحة. في السنوات السابقة، وقعنا كذلك على اتفاقات مشابهة بنفس المبلغ".

وفي وقت سابق، قال المكتب الصحفي لدى الرئاسة الأوكرانية، إنه في إطار الزيارة، سيعقد لقاء على انفراد بين الرئيسين أردوغان وفلاديمير زيلينسكي، والجلسة الثامنة للمجلس الاستراتيجي بين أوكرانيا وتركيا قبل توقيع عدد من الوثائق الثنائية.

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كما سيتم توقيع اتفاقات حول التعاون في مجال الهجرة، ومن المقرر توقيع وثيقة للتعاون بين خدمات الطوارئ في البلدين.

وأضاف: "نتوقع أيضا توقيع اتفاقية حول الاعتراف المتبادل برخص قيادة السيارات، بخطوة عملية تهدف إلى تعزيز حماية حقوق المواطنين في البلدين".

المصدر: نوفوستي