 
مباشر
عاجل
أبو الغيط: البديل الآمن ما زال بأيدينا إن صحت النوايا

أستراليا تحرم غير المقيمين القادمين من الصين من دخول أراضيها

أخبار العالم

أستراليا تحرم غير المقيمين القادمين من الصين من دخول أراضيها
Reuters AP/LP
مضيفة طيران تضع قناعا واقيا في رحلة قادمة من سيدني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n6qv

قررت السلطات الأسترالية منع غير المقيمين القادمين من الصين من دخول أراضيها اعتبارا من اليوم السبت، في إطار مكافحة انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

إقرأ المزيد
هل تحمينا الأقنعة الطبية حقا من فيروس
هل تحمينا الأقنعة الطبية حقا من فيروس "كورونا"؟

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، "وحدهم المواطنون الأستراليون والمقيمون في أستراليا وحاملو وثائق وصاية قانونية والزوجات" سيسمح لهم بدخول البلاد، مضيفا أنه "سيطلب من الأشخاص العائدين الخضوع لفترة حجر صحي لمدة 14 يوما".

من جهتها، شددت وزارة الخارجية الأسترالية مجددا على ضرورة تجنب السفر إلى الصين، لكنها أوضحت أن الإجراءات لا تطبق على هونغ كونغ، وستتم مراجعتها خلال 14 يوما.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن إجراءات استثنائية لإغلاق حدودها أو فرض حجر صحي على المسافرين العائدين من الصين وخصوصا من مدينة ووهان، بؤرة المرض.

ويعزز قرار الولايات المتحدة وأستراليا عزلة الصين التي ارتفع عدد الوفيات فيها إلى 259 شخصا، بينما بلغ عدد المصابين 11 ألفا و791 شخصا، أي بزيادة 2100 إصابة جديدة، أمس الجمعة.

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اجتماع على المشكوف للجامعة العربية للرد على "صفقة القرن "