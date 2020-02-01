أستراليا تحرم غير المقيمين القادمين من الصين من دخول أراضيها

قررت السلطات الأسترالية منع غير المقيمين القادمين من الصين من دخول أراضيها اعتبارا من اليوم السبت، في إطار مكافحة انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

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وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، "وحدهم المواطنون الأستراليون والمقيمون في أستراليا وحاملو وثائق وصاية قانونية والزوجات" سيسمح لهم بدخول البلاد، مضيفا أنه "سيطلب من الأشخاص العائدين الخضوع لفترة حجر صحي لمدة 14 يوما".

من جهتها، شددت وزارة الخارجية الأسترالية مجددا على ضرورة تجنب السفر إلى الصين، لكنها أوضحت أن الإجراءات لا تطبق على هونغ كونغ، وستتم مراجعتها خلال 14 يوما.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن إجراءات استثنائية لإغلاق حدودها أو فرض حجر صحي على المسافرين العائدين من الصين وخصوصا من مدينة ووهان، بؤرة المرض.

ويعزز قرار الولايات المتحدة وأستراليا عزلة الصين التي ارتفع عدد الوفيات فيها إلى 259 شخصا، بينما بلغ عدد المصابين 11 ألفا و791 شخصا، أي بزيادة 2100 إصابة جديدة، أمس الجمعة.

المصدر: "أ ف ب"