خامنئي يزور القبور في "يوم العودة" (فيديو)

زار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، مرقد الإمام الخميني في ذكرى عودته في 1 فبراير 1979 من المنفى إلى إيران، حيث أدى الصلاة على روحه وقرأ آيات من القرآن الكريم.

كما توجه خامنئي إلى مقبرة "الشهداء" في طهران أين ألقى نظرة على قبري محمد علي رجائي، ثاني رئيس جمهورية في البلاد، ومحمد جواد باهنر، ثاني رئيس وزراء.

وقد اغتيل رجائي وباهنر بتفجير وقع في 30 أغسطس 1981 واستهدف مكتب رئيس الوزراء الإيراني، ما أدى إلى مصرع 8 أشخاص.

وتوجه خامنئي أيضا إلى قبر محمد حسين بهشتي، رئيس المحكمة العليا الأسبق في إيران، وقبور ضحايا تفجير مقر "الحزب الجمهوري الإسلامي في طهران" الذي وقع في يونيو 1981 وخلف مقتل 73 من مسؤولي الحزب.

المصدر: وكالات