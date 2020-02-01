إيران.. طائرة ركاب تخرج عن المدرج (فيديو)

خرجت طائرة من طراز "إيرباص 319" تابعة لشركة "إيران إير" للخطوط الجوية عن المدرج أثناء هبوطها في مطار كرمانشاه غرب البلاد من دون وقوع إصابات.

وذكرت وكالة أنباء التلفزيون الايراني، أن الطائرة نفذت رحلة داخلية بين طهران وكرمانشاه، وأثناء الهبوط ومحاولة الطائرة دخول طريق الطائرات Taxiway انحرفت عدة أمتار ودخلت في أرض طينية قرب المدرج.

وأضافت الوكالة أن جميع الركاب نزلوا من الطائرة بسلام، مبينة أن جسم الطائرة لم يتضرر، لكنها لا تتحرك حاليا.

المصدر: RT