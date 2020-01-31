الشرطة الهندية تقتل رجلا احتجز 20 امرأة وطفلا رهائن في منزله

قال مسؤولون في الهند اليوم الجمعة، إن الشرطة قتلت بالرصاص رجلا كان يحتجز نحو 20 امرأة وطفلا رهائن في منزله شمالي البلاد، بعد مواجهة استمرت 10 ساعات.

إقرأ المزيد

وقال وزير الداخلية في ولاية أوتار براديش، أوانيش كومار أواستي، بعد مداهمة المنزل الواقع في قرية فاروخ أباد بالولاية، إن "الرهائن الذين كانوا محتجزين تحت تهديد السلاح بخير".

وأضاف أن الجاني كان يقضي فترة الإفراج المشروط بعد أن انتهت فترة سجنه المؤبد في تهمة قتل.

وأصيب شرطيان وأحد سكان القرية في عملية الإنقاذ.

وصرح أواستي، بأن مجموعة من القرويين الغاضبين اقتحمت المنزل بعد المواجهة وهاجمت زوجة محتجز الرهائن، مشيرا إلى أن امرأة توفيت متأثرة بجراحها في وقت مبكر اليوم الجمعة.

واحتجز الرجل الرهائن بعد دعوته أطفالا ونساء من القرية إلى منزله، مدعيا إقامة حفل عيد ميلاد لابنته.

من جهتها قالت الشرطة إن دافعه غير واضح.

المصدر: رويترز