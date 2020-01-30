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ماكرون عن "صفقة القرن": أؤمن بسيادتين

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ماكرون عن
Reuters zuz/JAS
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريح لصحيفة "لوفيغارو" حول سبل التسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إنه "يؤمن بسيادتين اثنتين".

وفي جوابه عن سؤال حول موقف فرنسا التقليدي المتمسك بدولتين اثنتين بما يتوافق مع القانون الدولي، رد ماكرون: "أنا أؤمن بسيادتين اثنتين".

كما علق الرئيس الفرنسي على "صفقة القرن" التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بالقول: "يجب أن يكون هناك جانبان من أجل إحلال السلام. لا يمكننا الوصول إليه مع جانب واحد".

المصدر: "رويترز"

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