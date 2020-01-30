الكرملين: نواصل دراسة صفقة القرن بعد اللقاء بين بوتين ونتنياهو في موسكو

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، أن موسكو ستواصل تحليل "صفقة القرن" بعد اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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وأشار بيسكوف ردا على سؤال حول عما إذا كان قد وافق الرئيس الروسي على المبادرة الأمريكية التي تسمى بـ"صفقة القرن" إلى أنه: "نحن نواصل التحليل".

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، عن اهتمامه برأي الرئيس الروسي بوتين فيما يخص "صفقة القرن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن بنود الصفقة، والتي تعد خطة لتسوية سلمية فلسطينية إسرائيلية على أساس الاعتراف المتبادل بين الدولتين.

المصدر: تاس