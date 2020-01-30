البنتاغون: نعمل على نشر صواريخ باتريوت في العراق بعد القصف الإيراني

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة تعمل على نشر صواريخ "باتريوت" في العراق، بعد القصف الإيراني على قواعد أمريكية هناك هذا الشهر.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية مارك ميلي اليوم الخميس، إن واشنطن تتفاوض مع الحكومة العراقية للحصول على إذنها للبدء بنشر منظومات "باتريوت" في البلاد لحماية المواقع التي يستخدمها الجيش الأمريكي هناك، من الهجمات المحتملة.

وأضاف ميلي أن العمل يجري على حل بعض المسائل اللوجستية المتعلقة بالتوريد المزمع لـ "باتريوت".

وفي 8 يناير الجاري، قصف الحرس الثوري الإيراني قاعدتي "عين الأسد" بمحافظة الأنبار غرب العراق، و"حرير" في أربيل، حيث تتمركز القوات الأمريكية ردا على اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية قرب مطار بغداد.

المصدر: رويترز