"كورونا" يصيب الاتصال بين الكوريتين

اتفقت الكوريتان على تعليق عمل مكتب الاتصال المشترك بينهما في مدينة كيسونغ الحدودية بكوريا الشمالية مؤقتا، بهدف منع انتشار فيروس "كورونا" الجديد الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية.

وقالت وزارة الوحدة في سيئول، إن الكوريتين عقدتا اليوم اجتماعا في مكتب الاتصال المشترك، واتفقتا على تعليق عمل المكتب مؤقتا إلى حين انتهاء أزمة فيروس "كورونا" الجديد، مع الإبقاء على التواصل عبر فتح خط للهاتف والفاكس.

وقررت سيئول إعادة موظفيها المقيمين في كيسونغ الذين يبلغ عددهم 58 مسؤولا في الوقت الحالي إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن.

كما تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لإجلاء رعاياها البالغ عددهم حوالي 720 شخصا من ووهان الصينية، سيخضعون للحجر الصحي في مؤسستين حكوميتين لمدة أسبوعين على الأقل، وهي فترة تظهر خلالها أعراض المرض، حسب الاختصاصيين.

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وسيخضع هؤلاء لمتابعة الحالة الصحية مرتين يوميا، ويحظر عليهم الخروج. وقررت الحكومة نشر فريق طبي في المرفقين، وتقديم المستلزمات اليومية إلى المواطنين القادمين من ووهان لتقليل الصعوبات التي تواجههم.

وأعلنت كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء أنها ستسدد فاتورة مكافحة فيروس "كورونا" الجديد في البلاد وعلاج المصابين بالفيروس.

وحتى الآن أبلغت كوريا الجنوبية عن 4 حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد، و3 من بين المصابين بالفيروس الأربعة، هم كوريون جنوبيون.

المصدر: يونهاب