الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

أفاد الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بإطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

#عاجل متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار في غلاف غزة فتم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٢٩ يناير ٢٠٢٠

وأشار المكتب الإعلامي للجيش، إلى إن صافرات الإنذار دوت في بلدة كيسوفيم المتاخمة لقطاع غزة، فيما أوردت الإذاعة الحكومية الإسرائيلية، أن القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وجاء إطلاق القذيفة، عقب يوم من نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المعدة من قبل إدارته والمعروفة تحت مسمى "صفقة القرن".

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد سابقا بأنه سيرسل تعزيزات إلى مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وإلى الحدود مع قطاع غزة، لضمان الأمن تحسبا لردود الأفعال على نشر الخطة الأمريكية.

وشهد قطاع غزة، إلى جانب الضفة الغربية المحتلة، منذ أمس الثلاثاء، احتجاجات عارمة، ضد نشر "صفقة القرن". وأعلن قادة فلسطينيون، وجميع الفصائل الفلسطينية، رفضهم القاطع للخطة الأمريكية، على اعتبارها مساسا بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

المصدر: RT + تاس