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إيران تعلن انتهاء استعداداتها لإطلاق القمر الصناعي "ظفر"

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إيران تعلن انتهاء استعداداتها لإطلاق القمر الصناعي
Reuters
موقع إطلاق صاروخ إيراني- أرشيف
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نشر وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، اليوم الأربعاء، صورة من داخل المركز الفضائي الإيراني، أظهرت جاهزية القمر الصناعي الإيراني "ظفر" للإطلاق.

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وعلق الوزير الإيراني على الصورة عبر صفحته الخاصة على "تويتر" قائلا: "هذا صاروخ "سيمرغ" أو "العنقاء" الإيراني، يبلغ وزنه أكثر من 80 طنا، سيحمل القمر الصناعي "ظفر" إلى ارتفاع 530 كم عن سطح الأرض، وستستغرق العملية 8 دقائق. 8 دقائق تحبس الأنفاس".

وأضاف جهرمي: "نأمل في نهاية عملة الإطلاق، بعون فاطمة الزهراء، أن نتمكن من استلام الصور التي يرسلها القمر الصناعي ظفر".

وكانت وسائل إعلام تناقلت خبرا في أغسطس الماضي، يفيد بأن صاروخا إيرانيا انفجر على منصة الإطلاق قبل إطلاقه في مركز الإمام الخميني الفضائي شمال إيران، وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة "بلانيت لابز"، عمودا من الدخان الأسود يتصاعد فوق منصة الإطلاق، وفقا لوكالة "رويترز".

وسخر حينها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الحادث وقال عبر "تويتر" إنه يتمنى لطهران حظا سعيدا في تحديد الأسباب التي أدت إلى فشل مهمة صاروخ إيراني يحمل قمرا صناعيا إلى مدار الأرض، مضيفا أن "الولايات المتحدة لم يكن لها يد في الحادث الكارثي الذي وقع أثناء تحضيرات الإطلاق النهائي لصاروخ Safir SLV".

المصدر: RT

 

 

 

 

 

 

 

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