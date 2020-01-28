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زلزال جديد يضرب جنوب إيران

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زلزال جديد يضرب جنوب إيران
irna.ir
مدينة خانة زنيان جنوب إيران بعد تعرضها لزلزال
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ضرب زلزال جديد متوسط القوة، اليوم الثلاثاء، منطقة شيراز في محافظة فارس جنوب إيران.

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زلزال يضرب محافظة فارس جنوب غرب إيران
زلزال يضرب محافظة فارس جنوب غرب إيران

وذكر مركز رصد الزلازل الإيراني، أن قوة الهزة الأرضية بلغت 5.1 درجات، ومصدرها مدينة خانة زنيان في محافظة فارس.

وتعرضت المنطقة ذاتها، أمس الاثنين، لزلزال آخر بقوة 5.4 درجات نجم عنه إصابة عشرات الأشخاص وأضرار مادية في أكثر من 30 قرية.

وقبل أيام قليلة، ضرب زلزال مناطق شرق تركيا، تراوحت قوته من 6.7 إلى 7 درجات، وأسفر عن مقتل 41 شخصا وإصابة نحو 1500 آخرين، فيما شعر بالهزات الارتدادية سكان سوريا والعراق وفلسطين وإسرائيل.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية

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