ألمانيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

قال متحدث باسم وزارة الصحة في ميونيخ أمس الاثنين إنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في ألمانيا.

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وأضاف أن المصاب هو رجل من منطقة شتارنبرغ في بافاريا (نحو 30 كيلومترا جنوب غربي ميونيخ).

وارتفع عدد ضحايا الفيروس القاتل إلى 106 أشخاص في الصين، بينما بلغ عدد المصابين 4515 شخصا.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا، أو الفيروسات التاجية، بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى الحمى والسعال وضيق التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي، وحتى الموت.

وتنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.

المصدر: وكالات