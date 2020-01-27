"رويترز": "داعش" يهدد اليهود بعمليات كبيرة "في قادم الأيام"

حث تنظيم "داعش"، في تسجيل صوتي نقلته "رويترز" الاثنين، أتباعه والمسلمين عموما على مهاجمة اليهود، وإفشال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

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يأتي ذلك، في وقت يعقد فيه الرئيس الأمريكي اليوم في واشنطن اجتماعين منفصلين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة بيني غانتس، حيث من المنتظر أن يكشف تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط، المسماة "صفقة القرن".

وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قال الأحد، إن القيادة ستعقد سلسلة اجتماعات على كافة المستويات، للإعلان عن رفضها القاطع لأي تنازل عن القدس.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن القيادة ستدرس الخيارات كافة بما فيها مصير السلطة الوطنية، وإن "صفقة القرن" لن تطبق دون موافقة الشعب الفلسطيني.

المصدر: رويترز