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الرئيس الفلسطيني يرفض تلقي اتصال هاتفي من ترامب

أخبار العالم العربي

الرئيس الفلسطيني يرفض تلقي اتصال هاتفي من ترامب
Reuters
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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نقلت وكالة "الأناضول" عن مسؤول فلسطيني، قوله إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رفض تلقي مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

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ولفتت الوكالة إلى أن المسؤول الفلسطيني رفض كشف هويته، مشيرا إلى أن الرئيس عباس رفض خلال الأيام الماضية تلقي مكالمة من ترامب، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك، في وقت يعقد الرئيس الأمريكي اليوم في واشنطن اجتماعين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة بيني غانتس، حيث من المنتظر أن يكشف تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط، المسماة "صفقة القرن" .

وقال ترامب في تصريح للصحفيين، يوم الخميس، إن رد فعل الفلسطينيين على الخطة قد يكون سلبيا في البداية، لكنه وصفها بأنها "إيجابية لهم للغاية".

المصدر: الأناضول+ رويترز

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