تحطم طائرة تابعة للجيش الأفغاني وسط البلاد

أعلن مسؤول أفغاني، عن تحطم طائرة ركاب في ولاية غزني وسط البلاد، في وقت أشارت وكالة نوفوستي إلى أن الطائرة تابعة للجيش الأفغاني وليس لخطوط طيران "أريانا" الحكومية الأفغانية.

ونفت شركة طيران "أريانا" التقارير التي تحدثت عن تحطم طائرة تابعة لها.

وقال مصدر مطلع لنوفوستي إن الطائرة تحطمت في منطقة ديه ياك، ولا توجد معلومات عن مصير 110 راكبا كانوا على متنها.

بدورها، نقلت وكالة "طلوع نيوز" الأفغانية عن مصدر قوله إن الطائرة تحطمت في المنطقة الخاضعة لسيطرة طالبان، وتم إرسال قوات خاصة إلى المنطقة.

یوه سرچینه وايي چې دغه الوتکه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې لوېدلې او دغې سیمې ته ځانګړي ځواکونه استول کېږي. https://t.co/Jsxp4vp70K — TOLOnews (@TOLOnews) January 27, 2020

وقال خالقاد أكباري، عضو مجلس الولاية، إن الطائرة التي تحطمت في منطقة "ديه ياك" في غزني هي طائرة ركاب، طالبا من الحكومة المساعدة.

وصرح متحدث باسم الحكومة الأفغانية أن "تحطم الطائرة أسفر عن مقتل بعض الأشخاص، لكن لا توجد معلومات دقيقة حول عدد الضحايا حتى الساعة".

من جهته، لفت المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، إلى أن الطائرة التي كانت في طريقها من ولاية هيرات إلى العاصمة كابول، تحطمت لأسباب غير واضحة.

المصدر: وكالات