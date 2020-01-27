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الصين تخصص نحو 44 مليون دولار لبناء مستشفيات في "ووهان الموبوءة"

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الصين تخصص نحو 44 مليون دولار لبناء مستشفيات في
Reuters
كورونا يحصد أرواح 80 شخصا في الصين
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تعتزم الصين استثمار 300 مليون يوان (43.5 مليون دولار ) لبناء مستشفيات جديدة في مدينة ووهان لخدمة المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد القاتل.

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الصين: تشييد مستشفى جديد في 10 أيام لعلاج مصابي الكورونا

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الاثنين أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين، التي تمثل وكالة التخطيط الحكومي في البلاد، تعتزم الاستثمار بسرعة لمجابهة المرض القاتل الذي أودى بحياة 80 شخصا وأصاب 2744 آخرين حتى الآن.

وفي وقت سابق، باشرت الصين ببناء مستشفى جديد بمدينة ووهان لعلاج إصابات فيروس كورونا، ومن المقرر الانتهاء من هذا المشروع خلال 10 أيام. ومن المتوقع أن يبدأ المستشفى نشاطه في 3 فبراير المقبل لمعالجة المصابين وللحد من انتشار هذا الفيروس.

وتقدر مساحة المستشفى بـ 25 ألف متر مربع و يتسع لـ 1000 سرير، وهو من أجل التخفيف من نقص موارد العلاج الطبي وتحسين القدرة على رعاية المرضى.

المصدر: رويترز

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