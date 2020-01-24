الصين: تشييد مستشفى جديد في 10 أيام لعلاج مصابي الكورونا

باشرت الصين ببناء مستشفى جديد بمدينة ووهان لعلاج إصابات فيروس كورونا، ومن المقرر الإنتهاء من هذا المشروع خلال 10 أيام.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، من المتوقع أن يبدأ المستشفى نشاطه في 3 فبراير المقبل لمعالجة المصابين وللحد من انتشار هذا الفيروس، الذي أودى بحياة ما يزيد عن 25 شخصا وإصابة أكثر من 800 شخص.

وجاء في تصريح لوكالة الأنباء الصينية " شينخوا"، أن مشروع بناء المستشفى الذي تقدر مساحته بـ 25 ألف متر مربع و يتسع لـ 1000 سرير هو من أجل التخفيف من نقص موارد العلاج الطبي وتحسين القدرة على رعاية المرضى.

وقد بدأت أعمال البناء بعد ظهور تقارير عن نقص التجهيزات في المستشفيات الخاصة بتفشي الفيروس.

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية