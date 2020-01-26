ترامب يصف خبر مصرع الأسطورة كوبي براينت بالمريع

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نبأ مصرع كوبي براينت، بطل الدوري الأمريكي في كرة السلة للمحترفين خمس مرات، بالخبر المريع.

وقال الرئيس الأمريكي، في تغريدة على "تويتر": "تشير التقارير إلى مقتل كوبي براينت لاعب كرة السلة الكبير، وثلاثة آخرين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في كاليفورنيا. هذا خبر مريع".

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 января 2020 г.

من جانبه أصدر عمدة لوس أنجلوس إيريك غارسيتي، بيانا أعرب فيه عن تعازيه العميقة بوفاة نجم الدوري الأمريكي للمحترفين. وقال: "كان كوبي براينت شخصا رائعا فذا، ألهم الناس وأذهلهم وفتنهم في كل مكان بمهاراته التي لا تضاهى ... وسيظل إلى الأبد في قلب لوس أنجلوس".

إقرأ المزيد

ولقي نجم كرة السلة الأسطورة الأمريكي، كوبي براينت، مصرعه في حادث تحطم مروحيته الخاصة في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الأحد.

وأكدت السلطات الأمريكية مصرع كوبي براينت مع أربعة أشخاص آخرين، إثر تحطم المروحية الخاصة باللاعب، واندلاع حريق فيها.

ويعد كوبي براينت (41 عاما) واحدا من أساطير كرة السلة، حيث حقق ستة ألقاب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، وهو أكثر المسجلين تاريخيا لفريق لوس أنجلوس ليكرز ورابع أفضل المسجلين في تاريخ السلة الأمريكية برصيد (33643) نقطة.

المصدر: وكالات