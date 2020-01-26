فاجعة في عالم الرياضة.. مصرع الأسطورة كوبي براينت في حادث تحطم مروحية (فيديو)

لقي نجم كرة السلة الأسطورة الأمريكي، كوبي براينت، مصرعه في حادث تحطم مروحيته الخاصة في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الأحد.

وأكدت السلطات الأمريكية مصرع كوبي براينت مع أربعة أشخاص آخرين، من بينهم ابنته جانا ماريا البالغة من العمر 13 عاما، إثر تحطم المروحية الخاصة باللاعب، واندلاع حريق فيها.

عاجل



الشرطة تؤكد تحطم طائرة هيلوكبتر في ولاية كاليفورنيا.



التقارير تؤكد بأن كوبي براينت و 4 اشخاص كانوا في الطائرة التي سقطت و توفي على اثر ذلك كوبي براينت. pic.twitter.com/r8iYVPmaqn — كرة السلة الامريـكية (@Arabic1NBA) January 26, 2020

وهرع رجال الإنقاذ والطوارئ إلى مكان الكارثة.

On our way to church this morning, I stopped and got these shots of the helicopter crash in Calabasas... unknowing that Kobe Bryant died in this crash !! #kobebryant#ripkobe#calabasaspic.twitter.com/IIurhYFS8x — Tim Horton (@TimHortonphoto) January 26, 2020

Kobe Bryant has died in a helicopter crash in Southern California, sources confirmed to NBC Sports and @basketballtalk. pic.twitter.com/mgKijXwFjO — NBC Sports (@NBCSports) January 26, 2020

So sad to lose one of the greatest to sportman. Kobe Bryant died from a fatal helicopter crash.



R.I.P to a Basketball legend



pic.twitter.com/PvoVmfpqAC — King David (@Davidchibike) January 26, 2020

ويعد كوبي براينت (41 عاما) واحدا من أساطير كرة السلة، حيث حقق خمسة ألقاب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، وهو أكثر المسجلين تاريخيا لفريق لوس أنجلوس ليكرز ورابع أفضل المسجلين في تاريخ السلة الأمريكية برصيد (33643) نقطة.

وبعد حصده الكثير من الجوائز الفردية والألقاب في دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين (NBA) حصل الأسطورة براينت على جائزة "أوسكار" عن فيلم اعتزاله القصير "عزيزتي كرة السلة"، والذي عُرض في يوم اعتزاله اللعب مع فريق لوس أنجلوس ليكرز، وهو يسرد فيه رسالة خاصة عن مسيرته الرياضية كتبها في عام 2015.

وبات براينت أول بطل رياضي ينال جائزة في حفل "الأوسكار"، ليدخل التاريخ مجددا من أوسع الأبواب وهذه المرة في حفل جوائز "الأوسكار".

وأودت كارثة تحطم المروحية بحياة كوبي براينت بعد ساعات فقط من تخطي ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز الحالي رقم نجم الفريق السابق براينت كثالث أفضل هداف في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA).

وسجل جيمس 29 نقطة في المباراة ليرفع رصيده إلى 33655 نقطة، وتخطى رقم أسطورة ليكرز السابق كوبي براينت صاحب المركز الثالث سابقا (33643 نقطة)، في المباراة التي أقيمت اليوم في ملعب "ويلز فارغو سنتر ارينا".

🚨 3rd in NBA history! 🚨



Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 3rd on the all-time SCORING list! #LakeShowpic.twitter.com/OQPxPQvdnO — NBA (@NBA) January 26, 2020

ويتصدر الأسطورة كريم عبد الجبار ترتيب أفضل الهدافين برصيد 38387 نقطة، يليه كارل مالون برصيد (36928) نقطة.

المصدر: وكالات