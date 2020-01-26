سفينة حربية روسية ترسو في ميناء صلالة

دخلت سفينة "ياروسلاف مودري" التابعة لأسطول البلطيق الروسي، إلى ميناء صلالة في سلطنة عمان، في زيارة عمل.

وذكر المكتب الصحفي لأسطول البلطيق، أن هذه السفينة الحربية ستبقى وطاقمها هناك حتى 29 يناير.

وقال مصدر في المكتب الصحفي: "في 26 يناير، قامت سفينة الحراسة والدورية ياروسلاف مودري، بالرسو في ميناء صلالة (سلطنة عمان). وأثناء التواجد في الميناء، ستقوم السفينة الحربية الروسية بالتزود بالوقود وتجديد إمدادات المياه العذبة والإمدادات الغذائية، وستتاح لطاقمها الفرصة للراحة، وبعد ذلك ستعود السفينة إلى المياه الدولية، لمواصلة نشاطها في مكافحة القرصنة في المحيط الهندي".

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وأشار المصدر، إلى أن سفينة "ياروسلاف مودري"، كانت قد غادرت قاعدتها بمقاطعة كالينينغراد، برفقة سفينة القطر البحري "فكتور كونيتسكي" وسفينة الصهريج "يلنيا"، في 1 أكتوبر الماضي. وفي ديسمبر، شاركت مجموعة السفن هذه، في القسم البحري من مناورات روسية – هندية، وكذلك في مناورات بحرية مشتركة بين روسيا والصين وإيران.

المصدر: تاس