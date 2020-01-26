مقتل 19 عسكريا بهجوم مسلح وسط مالي

أعلن الجيش المالي عن مقتل 19 عسكريا جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون، فجر اليوم الأحد، على معسكر للقوات المسلحة وسط البلاد.

وأشار الجيش المالي، في بيان، إلى أن الهجوم وقع في الساعة السادسة صباحا في منطقة سوكولو قرب بلدة نيانو، وأكد أن المسلحين نهبوا بعض المعدات العسكرية وأتلفوا الثقيلة منها.

وذكر البيان أن حصيلة ضحايا الهجوم بلغت حتى الآن 19 قتيلا بين قوات الجيش إضافة إلى 5 مصابين، فيما لم يتم بعد تحديد هوية المهاجمين.​​​

وتقع سوكولو قرب الحدود مع موريتانيا وتبعد نحو 400 كيلومتر عن العاصمة المالية باماكو، وهذا هو خامس هجوم مسلح يتعرض له الجيش المالي منذ بداية العام.

وتعاني مالي منذ 7 سنوات من انتشار العنف المسلح في الشمال والوسط، بعد أن وقع شمال البلاد في أيدي الجماعات المسلحة في مارس 2012، وساعد التدخل العسكري الذي بدأ في يناير 2013 بمبادرة من فرنسا في تراجع قوة ونفوذ المسلحين.

لكن مناطق بكاملها في شمال ووسط مالي، لا تزال خارجة عن السيطرة وتتعرض لهجمات مستمرة من قبل تشكيلات مسلحة مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش".

المصدر: وكالات