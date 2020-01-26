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فيديو مسرب يحرج ترامب!

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فيديو مسرب يحرج ترامب!
دونالد ترامب
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كشف فيديو نشرته وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب، طلب إقالة سفيرة واشنطن لدى أوكرانيا، ماري يوفانوفيتش.

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ترامب عن سفيرة أمريكية في تسجيل مسرب: تخلصوا منها!
ترامب عن سفيرة أمريكية في تسجيل مسرب: تخلصوا منها!

وجاء الفيديو المسرب خلال عشاء لمتبرعين في إطار الحملة الانتخابية في أبريل 2018 في أحد الفنادق، وكشفه لوسائل الإعلام ليف بارناس، شريك رودي جولياني المحامي الشخصي لترامب.

ويقول ترامب في التسجيل "تخلصوا منها!"، مخاطبا على ما يبدو أحد مساعديه على مائدة عشاء، مضيفا: "أخرجها غدا، لا يهمني، أخرجها غدا، أخرجها. هل توافق؟ إفعل ذلك".

ويؤكد الفيديو صحة ما قالته السفيرة في وقت سابق، أن ترامب سعى لإزاحتها من منصبها، وأجبر وزارة الخارجية الأمريكية على فعل ذلك.

كما أن الفيديو يضفي مزيدا من المصداقية على الشهادة التي أدلت بها يوفانوفيتش ضد ترامب أمام مجلس النواب.

المصدر: وكالات

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