طهران: دم سليماني بداية لنهاية المستكبرين

قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله رئيسي، "إن دم الجنرال قاسم سليماني بمثابة نقطة البداية لوضع نهاية لتواجد المستكبرين في المنطقة".

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وأكد رئيسي، اليوم الأحد، على ضرورة شرح أهداف ومبادئ الثورة الإسلامية في أيام عشرة الفجر، وهي تسمية تطلق على الأيام العشرة التي تحتفل فيها إيران بمناسبة ذكرى عودة "سيد روح الله الخميني إلي إيران".

وأشار إلى "الجهاد الملهم للشهيد سليماني في مكافحة القوى الاستكبارية في المنطقة"، معتبرا "عشرة الفجر فرصة مناسبة لتبيين هذا الجهاد والإنجازات المتحققة".

وأوضح أن: "أجواء الشبهات تشكل تهديدا كبيرا لمعنويات الشباب حيث يبذل الأعداء محاولات لعرض خطاب سيء عن الثورة الإسلامية".

وتابع رئيسي: "الجميع لاحظ كيف حاول أشد المنتهكين لحقوق الإنسان في كل مكان بالعالم تصنع الأسى إزاء ضحايا حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية.. والتغطية على الحدثين الهامين المتمثلين بالتشييع المليوني لجثمان الشهيد الحاج قاسم سليماني وإذلال الهيمنة العسكرية الأمريكية باستهداف قاعدة عين الأسد".

ولقي قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني البالغ من العمر 62 عاما حتفه بقصف للطيران الأمريكي في بغداد، ردت عليه طهران بقصف قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق.

المصدر: فارس