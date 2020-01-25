 
مباشر

صحيفة: فيروس "كورونا" ربما تسرب من مختبر بيولوجي صيني!

أخبار العالم

صحيفة: فيروس
YouTube
باحث في مختبر ووهان الوطني للسلامة البيولوجية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n5a8

حذر علماء، في العام 2017، من إمكانية تسرب فيروس شبيه بالالتهاب الرئوي الحاد من مختبر بيولوجي أقيم في مقاطعة ووهان الصينية في العام ذاته.

إقرأ المزيد
الرئيس الصيني يحذر من سرعة انتشار
الرئيس الصيني يحذر من سرعة انتشار "كورونا"

وهذا ما حصل على ما يبدو في ووهان، حيث أدى انتشار فيروس "كورونا" من النوع الجديد إلى وفاة عشرات الأشخاص في هذه المقاطعة ومناطق أخرى من الصين، حسبما أوردت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، اليوم السبت.

وأشارت الصحيفة إلى أن المختبر الوطني للسلامة البيولوجية في ووهان، تم تصميمه من أجل دراسة فيروسي إيبولا والاتهاب الرئوي الحاد وغيرهما من مسببات الأمراض الخطيرة.

ونقلت "دايلي ميل" عن خبراء أن فيروس "كورونا" انتقل إلى سوق "هوانان" للحيوانات والمأكولات البحرية الواقعة على بعد يقل عن 30 كلم فقط من المختبر المذكور، وعاش داخل أجسام الحيوانات وأصبح قادرا على إصابة البشر، وذلك أثناء احتكاكهم بالحيوانات في السوق.

المصدر: Daily Mail

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مكافحة الفساد السياسي