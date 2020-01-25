صحيفة: فيروس "كورونا" ربما تسرب من مختبر بيولوجي صيني!

حذر علماء، في العام 2017، من إمكانية تسرب فيروس شبيه بالالتهاب الرئوي الحاد من مختبر بيولوجي أقيم في مقاطعة ووهان الصينية في العام ذاته.

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وهذا ما حصل على ما يبدو في ووهان، حيث أدى انتشار فيروس "كورونا" من النوع الجديد إلى وفاة عشرات الأشخاص في هذه المقاطعة ومناطق أخرى من الصين، حسبما أوردت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، اليوم السبت.

وأشارت الصحيفة إلى أن المختبر الوطني للسلامة البيولوجية في ووهان، تم تصميمه من أجل دراسة فيروسي إيبولا والاتهاب الرئوي الحاد وغيرهما من مسببات الأمراض الخطيرة.

ونقلت "دايلي ميل" عن خبراء أن فيروس "كورونا" انتقل إلى سوق "هوانان" للحيوانات والمأكولات البحرية الواقعة على بعد يقل عن 30 كلم فقط من المختبر المذكور، وعاش داخل أجسام الحيوانات وأصبح قادرا على إصابة البشر، وذلك أثناء احتكاكهم بالحيوانات في السوق.

المصدر: Daily Mail