مقتل امرأتين من أقلية "الروهينغا" المسلمة في ميانمار

قتلت امرأتان إحداهما كانت حاملا، وأصيب سبعة أشخاص آخرين اليوم السبت، في قصف لإحدى قرى "الروهينغا " في ميانمار.

وحسبما نقلته وكالة "رويترز"، فإن القصف جاء بعد يومين من إصدار محكمة العدل الدولية، قرارا يلزم الحكومة بحماية الأقلية المسلمة.

وقال عضو في برلمان ميانمار في اتصال هاتفي مع الوكالة: "لم يكن هناك قتال، ما حدث أنهم أطلقوا قذائف مدفعية على قرية دون معركة".

وأضاف: "قذائف أطلقت من كتيبة مجاورة، أصابت قرية كين تونج منتصف الليل"، فيما نفى الجيش المسؤولية عن الواقعة، واتهم المتمردين الذين قال إنهم هاجموا جسرا في الساعات الأولى من الصباح.

يذكر أن أكثر من 730 ألف شخص من "الروهينغا" اضطروا للفرار إلى بنغلاديش المجاورة عام 2017، بعد حملة عسكرية وصفت بالإبادة الجماعية للأقلية المسلمة، حسب الأمم المتحدة.

المصدر: رويترز