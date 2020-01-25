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وزير خارجية الإمارات يغرد عن الهولوكوست

أخبار العالم

وزير خارجية الإمارات يغرد عن الهولوكوست
Reuters
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نشر وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد على حسابه في "تويتر" تغريدة تطرق فيها إلى المحرقة النازية لليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وبالتزامن مع الفعاليات الرسمية المقامة في مختلف أنحاء العالم لتكريم ذكرى ملايين اليهود الذين راحوا ضحية الهولوكوست، قال الوزير الإماراتي في تغريدته: "في ذكرى المحرقة النازية نقف مع الإنسانية في رفضها للعنصرية والكراهية والتطرف، نتذكر معا الأرواح التي أزهقت كي لا تتكرر هذه الجرائم ضد البشرية".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، حضر زعماء عشرات الدول منتدى أقيم في إسرائيل بمناسبة الذكرى الـ75 لتحرير أسوأ معسكر إبادة نازي، أوشفيتز بيركينو، بأيدي جنود الجيش الأحمر السوفيتي.

المصدر: RT

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