وزير خارجية الإمارات يغرد عن الهولوكوست

نشر وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد على حسابه في "تويتر" تغريدة تطرق فيها إلى المحرقة النازية لليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وبالتزامن مع الفعاليات الرسمية المقامة في مختلف أنحاء العالم لتكريم ذكرى ملايين اليهود الذين راحوا ضحية الهولوكوست، قال الوزير الإماراتي في تغريدته: "في ذكرى المحرقة النازية نقف مع الإنسانية في رفضها للعنصرية والكراهية والتطرف، نتذكر معا الأرواح التي أزهقت كي لا تتكرر هذه الجرائم ضد البشرية".

في ذكرى المحرقة النازية نقف مع الإنسانية في رفضها للعنصرية و الكراهية و التطرف نتذكر معا الأرواح التي أزهقت كي لا تتكرر هذه الجرائم ضد البشرية. — عبدالله بن زايد (@ABZayed) January 25, 2020

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، حضر زعماء عشرات الدول منتدى أقيم في إسرائيل بمناسبة الذكرى الـ75 لتحرير أسوأ معسكر إبادة نازي، أوشفيتز بيركينو، بأيدي جنود الجيش الأحمر السوفيتي.

المصدر: RT