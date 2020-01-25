من هو "الداعشي" الفرنسي مراد فارس؟

صدر حكم نهائي على "الداعشي" الفرنسي مراد فارس الجمعة، من قبل المحكمة الفرنسية بالسجن لمدة 22 عاما، حيث مثل أمام المحكمة لاتهامه بتجنيد الشباب للقتال في سوريا.

وحسبما صدر عن صحيفة "لوموند الفرنسية"، فإن "الداعشي" الفرنسي مراد فارس من أصول مغربية (35 عاما)، وكان متزوجا بامرأة "بطريقة غير شرعية" وانفصلا عام 2013.

عاش طفولته في شرق فرنسا، في عائلة متواضعة، ولديه ستة أشقاء كانوا منظمين لنشاطه طيلة فترة إقامته في سوريا، منذ يوليو 2013 إلى أغسطس 2014.

وتشير وكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن مراد، التحق بتنظيم "داعش" في العراق والشام، وتلقى تدريبا على استخدام الأسلحة، وقد روج للعمل مع مسلحي "داعش" على مواقع التواصل الإجتماعي لتجنيد الشباب للقتال في سوريا.

وفي عام 2013، انسحب مراد من التنظيم، وانضم إلى مجموعة الفرنسي السنغالي عمر دجابي، الذي يعد أيضا أبرز مجندي المسلحين وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية.

وغادر مراد سوريا في أغسطس 2014 إلى تركيا، وتم تسليمه إلى فرنسا في سبتمبر من العام نفسه، ومنذ ذلك الوقت وهو رهن الاعتقال.

المصدر: أ ف ب + صحيفة لوموند الفرنسية