تركيا: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 22 وإنقاذ 39 شخصا من تحت الأنقاض

أعلن وزير الداخلية التركي، ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب شرق البلاد، الجمعة، إلى 22 شخصا، وإنقاذ 39 من تحت الأنقاض، لافتا إلى أنه لا يزال هناك 22 شخصا عالقا تحت الأنقاض.

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وقال وزير الداخلية سليمان صويلو، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "قتل 22 شخصا في الزلزال الذي ضرب شرق تركيا أمس، بينهم 4 في مدينة ملاطيا، و18 آخرين في ولاية الإزيغ"​​​.

وأضاف "تم إنقاذ 39 شخصا من تحت الأنقاض"، مؤكدا أن "22 شخصا ما زالوا عالقين تحت الأنقاض".

وأردف وزير الداخلية التركي أن "398 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال، 13 منها سجلت أكثر من 4 درجات على مقياس ريختر".

بدوره، قال وزير الصحة التركي، إن المستشفيات استقبلت 1031 مصابا، بينهم 34 يخضعون للعلاج في العناية المركزة.

وضرب زلزال بقوة 6.9 إلى 7 درجات منطقة شرق تركيا، وشعر به سكان بعض المدن العراقية والسورية.

المصدر: الأناضول+سبوتنيك