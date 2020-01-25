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بالفيديو.. شاهد لحظة وقوع زلزال تركيا

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بالفيديو.. شاهد لحظة وقوع زلزال تركيا
Reuters
زلزال في تركيا
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بثت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، لقطات فيديو تظهر لحظة وقوع الزلزال الذي هز شرق تركيا مساء الجمعة، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا، وإصابة المئات.

وأظهرت وسائل إعلام لقطات للحظة وقوع الزلزال داخل أحد المباني، حيث ظهر أثاث المنزل وهو يهتز بشدة ويتساقط بعضه، وفي لقطة أخرى تظهر مجموعة من الناس تهرول خارج أحد المباني.

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كما تبادل رواد مواقع التواصل لقطات عديدة داخل بعض محلات السوبر ماركت، وتظهر في إحداها مجموعة من الناس تهرول محاولة الخروج من المبنى.

وقالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ بتركيا،إن أكثر من 21 شخصا لقوا حتفهم جراء الزلزال، وأصيب مئات آخرون ونقلوا إلى مستشفيات بالمنطقة.

المصدر: وكالات 

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