بالفيديو.. شاهد لحظة وقوع زلزال تركيا
بثت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، لقطات فيديو تظهر لحظة وقوع الزلزال الذي هز شرق تركيا مساء الجمعة، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا، وإصابة المئات.
وأظهرت وسائل إعلام لقطات للحظة وقوع الزلزال داخل أحد المباني، حيث ظهر أثاث المنزل وهو يهتز بشدة ويتساقط بعضه، وفي لقطة أخرى تظهر مجموعة من الناس تهرول خارج أحد المباني.
كما تبادل رواد مواقع التواصل لقطات عديدة داخل بعض محلات السوبر ماركت، وتظهر في إحداها مجموعة من الناس تهرول محاولة الخروج من المبنى.
وزير تركي: جميع الطرق في ولاية #ألازيغ سالكة— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 25, 2020
فرق الاتصالات والمواصلات في حالة تأهب
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A magnitude 6.8 earthquake rocked Turkey’s eastern Elazig province on Friday evening killing at least 14 people and injuring dozens pic.twitter.com/nifl3aOxmK— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 24, 2020
وقالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ بتركيا،إن أكثر من 21 شخصا لقوا حتفهم جراء الزلزال، وأصيب مئات آخرون ونقلوا إلى مستشفيات بالمنطقة.
المصدر: وكالات