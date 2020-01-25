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شنغهاي الصينية تغلق كل دور السينما

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شنغهاي الصينية تغلق كل دور السينما
Reuters
فيروس كورونا يجتاح العالم
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قالت صحيفة "ليبريشن" المحلية إن مدينة شنغهاي الصينية أغلقت كل دور السينما خلال عطلات السنة القمرية الجديدة التي تستمر حتى 30 يناير.

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وأدى تفشى فيروس كورونا الجديد في الصين إلى تأجيل عرض 7 أفلام صينية كان من المقرر عرضها لأول مرة خلال عطلات السنة القمرية في البلاد، التي تعد عادة أفضل أسبوع خلال العام في إيرادات السينما بالصين.

وأكدت الصين تسجيل 1287 حالة إصابة بالفيروس ووفاة 41 شخصا.

وبدأ الفيروس أصلا في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي بوسط الصين أواخر العام الماضي، وانتقل لمدن صينية أخرى من بينها بكين وشنغهاي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان.

المصدر: رويترز

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