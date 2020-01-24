روسيا توصي رعاياها بالامتناع عن السفر إلى الصين

أوصت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، المواطنين بعدم السفر إلى الصين بهدف السياحة، وذلك على خلفية حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد.

من جانبها أوصت الوكالة الفدرالية للسياحة "روس توريزم"، كذلك "المواطنين الروس بعدم السفر إلى الصين، حتى استقرار الأوضاع هناك"​​​.

يأتي ذلك على خلفية إعلان بكين عن ظهور حالات التهاب رئوي من أصل غير معروف بمدينة ووهان. وذكرت أن أول المصابين، كانت لهم علاقة بسوق للمأكولات البحرية.

وأثبت المختصون، أن العامل المسبب للمرض كان نوعا جديدا من فيروس "كورونا" - 2019-nCoV.

وتفيد أحدث البيانات، بأن عدد الأشخاص المصابين في الصين، تجاوز 830 شخصا، توفي منهم حتى الآن 26 مصابا، بما في ذلك 24 شخصا في مقاطعة هوبي.

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وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي حتى الموت.

المصدر: وكالات