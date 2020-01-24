40 ألف شخص في تظاهرة نظمتها النقابات في شوارع باريس

خرج حوالي 39 ألف شخص إلى شوارع باريس مساء اليوم الجمعة للمشاركة في تظاهرة نظمتها الكونفدرالية العامة للشغل، حسبما ذكر مرصد "أكورانس" المستقل.

فيما أكدت الشرطة في العاصمة الفرنسية، أن عدد المتظاهرين المحتجين على المشروع الحكومي لإصلاح نظام التقاعد بلغ 41 ألف.

وكانت الكونفدرالية العامة للشغل، وهي كبرى الاتحادات النقابية في فرنسا، أفادت سابقا بأن ما بين 350 ألفا و400 ألف شخص شاركوا في التظاهرة التي شهدتها باريس، أما إجمالي عدد المتظاهرين عبر البلاد فبلغ 1.3 مليون، فيما تحدثت وزارة الداخلية الفرنسية عن أقل من 250 ألف متظاهر في مدن فرنسية مختلفة.

وأوردت شرطة باريس، عبر صفحتها في "تويتر"، أن 11 شخصا تم توقيفهم على خلفية المظاهرة، دون ورود تقارير عن حوادث تذكر أو اشتباكات بين محتجين وعناصر الأمن.

المصدر: تاس