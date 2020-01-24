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جونسون يوقع قانون "بريكست"

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جونسون يوقع قانون
Reuters
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الجمعة أنه وقع قانونا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكتب جونسون في تغريدة على "تويتر": "وقعت اليوم اتفاقا حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، وبالتالي تم الالتزام بالتفويض الديمقراطي من شعب بريطانيا".

وأضاف جونسون: "وهذه الوثيقة تشير إلى بدء فصل جديد في تاريخنا الوطني".

يوم أمس وقعت الملكة إليزابيث الثانية، على مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما منح الوثيقة صفة القانون في بريطانيا.

كما وقع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، على هذا الاتفاق أيضا في بروكسل.

من جانبها، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، في تغريدة على "تويتر"، إلى أن توقيع الاتفاق، يفتح إمكانية المصادقة عليه في البرلمان الأوروبي.

ومن المقرر أن يتم التصديق على الوثيقة في البرلمان الأوروبي، في 29 يناير.

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وقال المكتب الصحفي لمجلس الاتحاد الأوروبي، إنه "بمجرد موافقة البرلمان الأوروبي، سيتخذ مجلس العلميات الكتابية، قرار إبرام الاتفاق نيابة عن الاتحاد الأوروبي".

 

المصدر: إنترفاكس

 

 

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